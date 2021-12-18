Spiegel: Главком НАТО в Европе предложил расширить присутствие в Болгарии и Румынии

Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс предложил союзникам расширить присутствие альянса на восточном фланге в ответ на якобы наращивание российских войск у границы Украины. Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на источник.

Под восточным флангом Уолтерс имел в виду Болгарию и Румынию. По данным издания, генерал выступил с таким предложением во время секретной видеоконференции с участием представителей стран – партнёров по альянсу.

Издание уточняет, что американский главнокомандующий предложил союзникам такой вариант по примеру Польши и стран Балтии в рамках миссии EFP (Enhanced Forward Presence).