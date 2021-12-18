На Кубани задержали объявленного в розыск экс-вице-премьера Крыма Серова

В Краснодарском крае задержали бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова, который находился в розыске с апреля 2019 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

"Серова, который находился в розыске, задержали в Краснодарском крае", — указал собеседник агентства.

Уточняется, что Серова должны доставить на полуостров в ближайшее время. Сейчас, по данным СМИ, бывшего чиновника везут в Ростов-на-Дону.