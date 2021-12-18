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На Кубани задержали объявленного в розыск экс-вице-премьера Крыма Серова

Информация о возбуждении в отношении него уголовного дела по факту посредничества во взяточничестве появилась в 2019 году.

18 декабря, 18:14
<p>Владимир Серов. Фото © ТАСС / Павлишак Алексей</p>

Владимир Серов. Фото © ТАСС / Павлишак Алексей

В Краснодарском крае задержали бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова, который находился в розыске с апреля 2019 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

"Серова, который находился в розыске, задержали в Краснодарском крае", — указал собеседник агентства.

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Уточняется, что Серова должны доставить на полуостров в ближайшее время. Сейчас, по данным СМИ, бывшего чиновника везут в Ростов-на-Дону.

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Напомним, в апреле 2019-го глава Республики Крым Сергей Аксёнов подтвердил, что экс-вице-премьер Крыма объявлен в розыск, и предположил, что уголовное дело Серова связано с тем периодом его деятельности, когда он возглавлял Администрацию города Судака.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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