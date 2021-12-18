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Жители Нидерландов проведут праздники в локдауне из-за омикрон-штамма ковида

Им рекомендовано работать из дома и принимать не более двух гостей в день. Исключение составят лишь Рождество и Новый год, когда можно будет пригласить до четырёх человек.

18 декабря, 19:03
<p>Фото © Pexels </p>

Фото © Pexels

Власти Нидерландов вынуждены ввести жёсткий карантин, чтобы предотвратить слишком быстрое распространение нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом заявил в субботу на пресс-конференции исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте.

"Нидерланды опять вынуждены закрыться. Это необходимо из-за новой волны с омикрон-вариантом", — заявил глава кабмина.

С 19 декабря в стране продолжат работать лишь аптеки, автозаправки, продуктовые магазины и учреждения вроде библиотек и школ вождения. Торговые точки, кафе и рестораны, спортзалы, культурно-развлекательные учреждения будут закрыты. Такие меры будут действовать до 14 января 2022 года, но при необходимости могут быть продлены.

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Также в стране продолжится проведение профессиональных спортивных соревнований, но уже без зрителей. Планируется закрыть все учебные заведения. Власти настоятельно рекомендовали работать из дома и принимать не более двух гостей в день. Исключение составят лишь Рождество и Новый год, когда можно будет пригласить до четырёх человек.

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Ранее стало известно, что на Украине продлили адаптивный карантин по ковиду до 31 марта 2022 года. Такая форма карантина допускает возможность введения различных ограничений в регионах в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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