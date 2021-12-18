Жители Нидерландов проведут праздники в локдауне из-за омикрон-штамма ковида
Им рекомендовано работать из дома и принимать не более двух гостей в день. Исключение составят лишь Рождество и Новый год, когда можно будет пригласить до четырёх человек.
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Власти Нидерландов вынуждены ввести жёсткий карантин, чтобы предотвратить слишком быстрое распространение нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом заявил в субботу на пресс-конференции исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте.
"Нидерланды опять вынуждены закрыться. Это необходимо из-за новой волны с омикрон-вариантом", — заявил глава кабмина.
С 19 декабря в стране продолжат работать лишь аптеки, автозаправки, продуктовые магазины и учреждения вроде библиотек и школ вождения. Торговые точки, кафе и рестораны, спортзалы, культурно-развлекательные учреждения будут закрыты. Такие меры будут действовать до 14 января 2022 года, но при необходимости могут быть продлены.
Также в стране продолжится проведение профессиональных спортивных соревнований, но уже без зрителей. Планируется закрыть все учебные заведения. Власти настоятельно рекомендовали работать из дома и принимать не более двух гостей в день. Исключение составят лишь Рождество и Новый год, когда можно будет пригласить до четырёх человек.
Ранее стало известно, что на Украине продлили адаптивный карантин по ковиду до 31 марта 2022 года. Такая форма карантина допускает возможность введения различных ограничений в регионах в зависимости от эпидемиологической ситуации.
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