Жители Нидерландов проведут праздники в локдауне из-за омикрон-штамма ковида

Власти Нидерландов вынуждены ввести жёсткий карантин, чтобы предотвратить слишком быстрое распространение нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом заявил в субботу на пресс-конференции исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте.

"Нидерланды опять вынуждены закрыться. Это необходимо из-за новой волны с омикрон-вариантом", — заявил глава кабмина.

С 19 декабря в стране продолжат работать лишь аптеки, автозаправки, продуктовые магазины и учреждения вроде библиотек и школ вождения. Торговые точки, кафе и рестораны, спортзалы, культурно-развлекательные учреждения будут закрыты. Такие меры будут действовать до 14 января 2022 года, но при необходимости могут быть продлены.

Также в стране продолжится проведение профессиональных спортивных соревнований, но уже без зрителей. Планируется закрыть все учебные заведения. Власти настоятельно рекомендовали работать из дома и принимать не более двух гостей в день. Исключение составят лишь Рождество и Новый год, когда можно будет пригласить до четырёх человек.