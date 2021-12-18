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Замглавы МИД Грушко надеется, что НАТО не "заболтает" предложения о гарантиях безопасности

Альянс должен серьёзно отнестись к российскому документу, иначе будет иметь дело с военно-технической альтернативой, указал дипломат.

18 декабря, 18:55

МИД России. Фото © Wikipedia

Москва надеется, что Североатлантический альянс не сможет "заболтать" российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

"Сегодня мы подошли к такому моменту истины в наших отношениях с НАТО, когда надо принципиально определяться. Мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться либо "заболтать", — сообщил дипломат.

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Грушко подчеркнул, что страны НАТО должны со всей серьёзностью отнестись к предложениям России по гарантиям безопасности. В ином случае они будут вынуждены "иметь дело с военно-технической альтернативой".

Ранее Лайф писал, что МИД РФ передал США проект договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Так, среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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