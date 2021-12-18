Замглавы МИД Грушко надеется, что НАТО не "заболтает" предложения о гарантиях безопасности

Москва надеется, что Североатлантический альянс не сможет "заболтать" российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" .

"Сегодня мы подошли к такому моменту истины в наших отношениях с НАТО, когда надо принципиально определяться. Мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться либо "заболтать", — сообщил дипломат.