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Финансист Герасимов рассказал россиянам, как сэкономить на новогодних подарках

Как вариант, можно было начать ежедневно откладывать по 100 рублей за сто дней до Нового года, чтобы точно накопить на презент, который вы хотите преподнести.

18 декабря, 19:17

Фото © Pixabay

Чтобы купить подарки родным и близким на Новый год и при этом сэкономить, стоит воспользоваться предпраздничными распродажами. Такой совет дал финансовый советник, автор книги "Как привести деньги в порядок" Алексей Герасимов в беседе с телеканалом "360".

"Сейчас многие магазины делают распродажи. Я бы рекомендовал прошерстить те предложения, которые есть на рынке. Иногда бывают хорошие вещи с дисконтом 20–40%. Тем, у кого есть сложности с финансами, стоит обратить на это внимание в первую очередь", — рассказал эксперт.

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Герасимов отметил, что в России зачастую покупают подарки чуть ли не 31 декабря, потому и переплачивают. А за рубежом предновогодние распродажи считаются популярной вещью. Всё-таки к празднику всё дорожает, заметил финансист, растёт инфляция, что влияет на самые ходовые вещи. "Есть разные "индексы оливье", которые каждый год пересчитывают стоимость продуктов, из которых этот салат можно сделать", — сказал он. Следует заранее задумываться о новогодних подарках.

"В первую очередь я бы советовал заранее купить, чем в итоге кому-то подарить, а кому-то нет. И ещё важно определиться, хотите ли вы сделать большой подарок одному важному для вас человеку или много маленьких презентов всем знакомым. Я бы предложил между этими двумя вариантами найти баланс", — пояснил Герасимов.

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Эксперт также рассказал, что его знакомая однажды начала откладывать ежедневно по сто рублей за сто дней до Нового года на будущие подарки. "Эта методика, которая поможет вопрос покупки подарков превратить из хаоса в систему, мне нравится", — заметил Герасимов".

Ранее экономист Александр Абрамов рассказал россиянам, как правильно распорядиться новогодними премиями. Эксперт отметил, что 13-ю зарплату можно потратить на "единовременные цели", но даже от этого лучше воздержаться.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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