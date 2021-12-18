Замглавы МИД Грушко предупредил о контругрозах, если НАТО откажется укрепить безопасность

Если НАТО не примет предложения России по гарантиям безопасности, то Москва перейдёт в режим создания контругроз. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы как раз даём понять, что мы готовы разговаривать о том, чтобы военный сценарий или военно-технический сценарий перевести в некий политический процесс, который реально укрепит военную безопасность <…> всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии. А если этого не получится, то мы уже обозначили им (странам НАТО — Прим. Лайфа), тогда мы тоже перейдём в вот этот режим создания контругроз", — заявил Грушко в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Дипломат подчеркнул, что в случае перехода в режим контругроз будет поздно спрашивать у России, почему она приняла такие решения. По его словам, сейчас РФ изложила "всё очень честно, открыто, на бумаге", что также важно с политической точки зрения.

"Надо чтобы задумались наконец и европейцы, если они не хотят превратить свой континент в арену вот такого военного противостояния", — добавил Грушко.