На Кубани охотник случайно выстрелил себе в ногу из ружья. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в посёлке Октябрьский Ленинградского района, куда 41-летний мужчина отправился на охоту. Во время проверки ружья охотник потянул его и случайно нажал пальцем на курок. В результате мужчина прострелил себе левое бедро. Затем он вызвал скорую помощь, его доставили в центральную районную больницу, где оказали помощь.

По факту произошедшего полицейские проводят проверку. Сейчас пострадавший чувствует себя удовлетворительно. Мужчина поправляется, проходит лечение в травматолого-ортопедическом отделении больницы.