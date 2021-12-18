Инфекционист Мескина объяснила, указывает ли потеря аппетита на омикрон-штамм

Потеря аппетита может наблюдаться при любой инфекции, это необязательно говорит о заражении омикрон-штаммом ковида. Так прокомментировала сообщения британских учёных инфекционист, педиатр, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Елена Мескина.

"Могу вас заверить, что пациенты при заражении любым штаммом теряют аппетит. Не знаю, почему это выплыло именно для "омикрона", — сказала Мескина в интервью РБК.

Чувство вкуса и обоняние могут уйти даже при лёгких формах ковида, предупредила инфекционист. С ней также согласилась директор Института экономики здравоохранения НИУ "ВШЭ" Лариса Попович, отметив, что на основании этих симптомов нельзя определить точный штамм инфекции. Общим для всех разновидностей вируса было поражение лёгких, уточнила она, заметив также, что при "омикроне" можно выделить частоту бронхитов.

"Вообще, CoViD-19 вызывает усталость, а следовательно, понижение настроения, с которым может быть связана потеря аппетита", — заключила Попович.