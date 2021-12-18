В руках жительницы Екатеринбурга взорвалась кофеварка

Взорвавшаяся кофеварка; пострадавшая девушка Анна © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга

В руках у жительницы Екатеринбурга Анны взорвалась кофеварка спустя всего несколько часов после покупки. Причём девушка в беседе с E1.ru указала, что, заправляя устройство, действовала по инструкции.

"Я её заправила по инструкции, включила. Она начала работать. Я смотрю — она что-то молчит. Подошла, проверила, поднесла кружку с молоком, так как там капучинатор не доставал до уровня молока. Подношу кружку — и в это время кофеварка взрывается. Спасибо, попила кофейку", — рассказала пострадавшая.

В результате у девушки от пара и кипятка на руках ожоги первой и второй степени от локтей до кончиков пальцев, пишет портал. От госпитализации екатеринбурженка отказалась, ей сделали перевязку и сказали явиться позднее к врачу.

Теперь Анна на больничном. "Самое ужасное, что я швея, работаю руками, а тут такое", — заметила девушка. О произошедшем она уже написала производителю агрегата, но ответа пока не последовало.