Японская актриса Саяка Канда трагически погибла в возрасте 35 лет

Актриса, певица и сэйю Саяка Канда, известная по озвучиванию главной героини Анны в японской версии диснеевского мультфильма "Холодное сердце", трагически погибла в возрасте 35 лет. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Тело Канды было обнаружено под окнами гостиничного номера. Сэйю участвовала в мюзикле, проходившем в городе Саппоро. Она проживала на 14-м этаже отеля. Правоохранители не исключают версию о самоубийстве, расследование продолжается.