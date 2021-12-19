Японская актриса Саяка Канда трагически погибла в возрасте 35 лет
Тело женщины было обнаружено под окнами её гостиничного номера в городе Саппоро.
Саяка Канда © "Кинопоиск"
Актриса, певица и сэйю Саяка Канда, известная по озвучиванию главной героини Анны в японской версии диснеевского мультфильма "Холодное сердце", трагически погибла в возрасте 35 лет. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Тело Канды было обнаружено под окнами гостиничного номера. Сэйю участвовала в мюзикле, проходившем в городе Саппоро. Она проживала на 14-м этаже отеля. Правоохранители не исключают версию о самоубийстве, расследование продолжается.
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