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Японская актриса Саяка Канда трагически погибла в возрасте 35 лет

Тело женщины было обнаружено под окнами её гостиничного номера в городе Саппоро.

19 декабря, 07:13
<p>Саяка Канда ©<a href="https://www.kinopoisk.ru/name/572008/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Кинопоиск"</a></p>

Саяка Канда © "Кинопоиск"

Актриса, певица и сэйю Саяка Канда, известная по озвучиванию главной героини Анны в японской версии диснеевского мультфильма "Холодное сердце", трагически погибла в возрасте 35 лет. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Тело Канды было обнаружено под окнами гостиничного номера. Сэйю участвовала в мюзикле, проходившем в городе Саппоро. Она проживала на 14-м этаже отеля. Правоохранители не исключают версию о самоубийстве, расследование продолжается.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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