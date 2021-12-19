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Челябинский аэропорт временно закрыли из-за снегопада

Несколько рейсов в Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Москву и Омск были задержаны.

19 декабря, 07:06
<p>© <a href="https://cekport.ru/presscenter/photo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба международного аэропорта Челябинска имени И.В. Курчатова</a></p>

© Пресс-служба международного аэропорта Челябинска имени И.В. Курчатова

В Челябинске из-за обильного снегопада временно закрыли аэропорт. Один из рейсов в Санкт-Петербург был отменён, два самолёта, направлявшихся из Красноярска и Душанбе, приземлились на запасном аэродроме в Екатеринбурге.

"Аэропорт закрыт до 11:00 (09:00 мск) для расчистки взлётно-посадочной полосы. После окончания работ аэропорт будет работать в штатном режиме. Да, [рейсы задерживаются], некоторые компании отменили рейсы", — сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

Временно были задержаны рейсы в Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Москву и Омск. Для оказания услуг пассажирам в аэропорту была организована мобильная приёмная. По данным местного Гидрометцентра, жителей и гостей Челябинска в течение дня ещё ожидает небольшой снегопад.

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Напомним, челябинский аэропорт совсем недавно уже становился героем новостей. Там 1 декабря самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Из-за инцидента городской аэропорт перестал принимать рейсы, а прокуратура начала проверку. Позже в аэропорту Челябинска из-за письма о "минировании" эвакуировали пассажиров трёх самолётов. На месте работали сотрудники экстренных служб, однако информация о минировании не подтвердилась.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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