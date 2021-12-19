Челябинский аэропорт временно закрыли из-за снегопада

В Челябинске из-за обильного снегопада временно закрыли аэропорт. Один из рейсов в Санкт-Петербург был отменён, два самолёта, направлявшихся из Красноярска и Душанбе, приземлились на запасном аэродроме в Екатеринбурге.

"Аэропорт закрыт до 11:00 (09:00 мск) для расчистки взлётно-посадочной полосы. После окончания работ аэропорт будет работать в штатном режиме. Да, [рейсы задерживаются], некоторые компании отменили рейсы", — сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

Временно были задержаны рейсы в Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Москву и Омск. Для оказания услуг пассажирам в аэропорту была организована мобильная приёмная. По данным местного Гидрометцентра, жителей и гостей Челябинска в течение дня ещё ожидает небольшой снегопад.