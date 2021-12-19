Бывший агент ЦРУ призвал перестать видеть в России "империю зла"

Власти США в вопросе отношений с Россией застряли в прошлом, когда между странами шла холодная война. Такое мнение высказал бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джозеф Вайсберг (Joseph Weisberg), пишет The Washington Post.

По его словам, Вашингтон по-прежнему видит в лице Москвы "империю зла", а все обвинения Запада о якобы агрессивном поведении России сравнимы с ситуацией времён холодной войны, когда Белый дом всеми силами пытался представить американским гражданам СССР в самом негативном свете.

"Я не верю, что президент России Владимир Путин и его друзья в Кремле являются злодеями, которые угрожают нашей стабильной, порядочной и гуманной демократии", — отметил Вайсберг.

Автор статьи подчеркнул, что любой разумный человек счёл бы угрозой размещение американского вооружения на территории бывших республик Советского Союза, назвав подобные действия агрессивными. Он также призвал перестать видеть в лице Москвы врага, отменить санкции и прекратить вмешиваться во внутренние дела России, и тогда она, по мнению Вайсберга, ответит взаимностью.