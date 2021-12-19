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Подозреваемый в поджоге больницы в Японии не давал людям покинуть здание

В настоящее время мужчина госпитализирован, его состояние оценивается как тяжёлое.

19 декабря, 06:18
<p>Кадр из видео с места происшествия © Twitter /<a href="https://twitter.com/abbaszahid24/status/1471680970642407429" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ZAHID ABBAS</a></p>

Кадр из видео с места происшествия © Twitter / ZAHID ABBAS

Подозреваемый в поджоге клиники в японском городе Осака во время происшествия заслонял собой выход, не давая людям покинуть горящее помещение. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает телеканал NHK.

В настоящее время мужчина находится в больнице, его состояние оценивается как тяжёлое. По предварительным данным, он поджёг не только медучреждение, в котором сам проходил лечение, но и собственный дом.

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Напомним, пожар в японской клинике в Осаке произошёл 17 декабря. Его жертвами могли стать 27 человек. Потушить возгорание прибывшие на место пожарные смогли достаточно быстро, однако судьба пострадавших пока не известна.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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