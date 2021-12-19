Подозреваемый в поджоге больницы в Японии не давал людям покинуть здание

Подозреваемый в поджоге клиники в японском городе Осака во время происшествия заслонял собой выход, не давая людям покинуть горящее помещение. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает телеканал NHK.

В настоящее время мужчина находится в больнице, его состояние оценивается как тяжёлое. По предварительным данным, он поджёг не только медучреждение, в котором сам проходил лечение, но и собственный дом.