Подозреваемый в поджоге больницы в Японии не давал людям покинуть здание
В настоящее время мужчина госпитализирован, его состояние оценивается как тяжёлое.
Кадр из видео с места происшествия © Twitter / ZAHID ABBAS
Подозреваемый в поджоге клиники в японском городе Осака во время происшествия заслонял собой выход, не давая людям покинуть горящее помещение. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает телеканал NHK.
В настоящее время мужчина находится в больнице, его состояние оценивается как тяжёлое. По предварительным данным, он поджёг не только медучреждение, в котором сам проходил лечение, но и собственный дом.
Напомним, пожар в японской клинике в Осаке произошёл 17 декабря. Его жертвами могли стать 27 человек. Потушить возгорание прибывшие на место пожарные смогли достаточно быстро, однако судьба пострадавших пока не известна.
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