В российских банках рассказали, каких ставок по вкладам ждать в следующем году
Сегодня максимальная доходность крупнейших игроков рынка находится в районе 9% годовых, но в ближайшие месяцы это значение может измениться.
© ТАСС / Артём Геодакян
После повышения ключевой ставки Центробанком РФ до 8,5% российские банки не исключают увеличения доходности по вкладам, однако максимальная базовая ставка едва ли достигнет двузначных значений. Об этом пишет РИА "Новости".
"Для вкладчиков такое решение Центрального банка означает продолжение роста ставок по рублёвым вкладам и накопительным счетам в ближайшие 2–3 недели. Сегодня максимальная доходность крупнейших игроков рынка находится в районе 9% годовых, но ещё до Нового года, с учётом предпраздничных предложений, может повыситься до 9,5% и более", — считают в пресс-службе ВТБ.
В свою очередь, в "МТС-банке" ожидают, что рост ставок по вкладам растянется на несколько месяцев. Аналогичного мнения придерживаются и в "Совкомбанке", где ждут пикового уровня ставок в 8,2–8,4% через два месяца, а в "Хоум кредите" допускают их рост вплоть до 9%. Незначительного роста ставок, до 0,5%, ждут в "Дом.рф" и "Почта-банке", до 0,3% — в "Экспобанке". А вот Газпромбанк и "Абсолют-банк" перенесли рассмотрение вопроса о повышении ставок на следующий год. При этом в банках считают, что получить двузначную ставку по вкладам можно будет лишь при определённых условиях.
"В 2022 году средние ставки по рублёвым вкладам от года будут находиться на уровне 7,5–8% годовых, а максимальные значения с учётом дополнительных опций и акций могут превысить и 10%", — отметили в пресс-службе ВТБ.
Напомним, что ЦБ резко повысил ключевую ставку до 8,5% годовых 17 декабря. Это максимум за последние четыре года. Напомним, начиная с марта 2021 года регулятор постепенно повышал ключевую ставку. Например, 23 июля сразу на 100 б.п. — до 6,5% годовых, а 10 сентября она была повышена на 0,25 п.п. — до 6,75% годовых. В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%, но уже тогда стало понятно, что в 2021 году это не последнее повышение.
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