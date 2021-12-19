В российских банках рассказали, каких ставок по вкладам ждать в следующем году

После повышения ключевой ставки Центробанком РФ до 8,5% российские банки не исключают увеличения доходности по вкладам, однако максимальная базовая ставка едва ли достигнет двузначных значений. Об этом пишет РИА "Новости".

"Для вкладчиков такое решение Центрального банка означает продолжение роста ставок по рублёвым вкладам и накопительным счетам в ближайшие 2–3 недели. Сегодня максимальная доходность крупнейших игроков рынка находится в районе 9% годовых, но ещё до Нового года, с учётом предпраздничных предложений, может повыситься до 9,5% и более", — считают в пресс-службе ВТБ.

В свою очередь, в "МТС-банке" ожидают, что рост ставок по вкладам растянется на несколько месяцев. Аналогичного мнения придерживаются и в "Совкомбанке", где ждут пикового уровня ставок в 8,2–8,4% через два месяца, а в "Хоум кредите" допускают их рост вплоть до 9%. Незначительного роста ставок, до 0,5%, ждут в "Дом.рф" и "Почта-банке", до 0,3% — в "Экспобанке". А вот Газпромбанк и "Абсолют-банк" перенесли рассмотрение вопроса о повышении ставок на следующий год. При этом в банках считают, что получить двузначную ставку по вкладам можно будет лишь при определённых условиях.