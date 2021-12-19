Глава МИД Турции Чавушоглу: Москва и Анкара обошли "ловушку" после убийства посла Карлова

"Нападение на посла Карлова было атакой на турецко-российскую дружбу. Однако Турция и Россия не попали в эту ловушку. Поэтому те, кто хотел навредить турецко-российской дружбе, были разочарованы", — сказал турецкий министр в беседе с РИА "Новости".

Лайф напоминает, что посла РФ в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года на фотовыставке в Анкаре. Преступник прошёл в здание под видом сотрудника службы безопасности и несколько раз выстрелил в спину дипломату во время его выступления. Киллера — Мевлюта Алтынташа — ликвидировали на месте. По данным следствия, он тщательно спланировал нападение и незадолго до убийства россиянина взял больничный, сославшись на проблемы с желудком. Впоследствии правоохранители пришли к выводу, что убийца действовал не один. В итоге обвинение предъявили 28 подозреваемым, в том числе проповеднику Фетхуллаху Гюлену. В обвинительном заключении указывается, что убийство Карлова — это провокация с целью нанести ущерб турецко-российским отношениям.