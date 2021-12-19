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Два человека погибли в ДТП на острове Русский во Владивостоке

В результате происшествия один из автомобилей загорелся и был полностью охвачен пламенем, когда на место прибыли пожарные.

19 декабря, 04:22
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Две машины столкнулись на острове Русский во Владивостоке, в результате аварии погибло два человека, ещё двое получили травмы. Об этом сообщил главк МЧС РФ по Приморскому краю.

"По оперативной информации, в результате столкновения двух автомашин погибло два человека и пострадало два человека", — говорится в сообщении.

Пожарным стало известно об инциденте в четвёртом часу утра. Однако на момент прибытия спасателей один из двух автомобилей был полностью охвачен пламенем, общая площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

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Камера записала момент, как автобус с отказавшими тормозами въехал во двор в Саратове

А ранее Лайф рассказывал, что под Ярославлем опрокинулся автобус с юными спортсменами. По нашим данным, водитель сломал руку. Судя по кадрам с места происшествия, причиной ДТП мог стать перевернувшийся лесовоз.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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