Два человека погибли в ДТП на острове Русский во Владивостоке
В результате происшествия один из автомобилей загорелся и был полностью охвачен пламенем, когда на место прибыли пожарные.
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Две машины столкнулись на острове Русский во Владивостоке, в результате аварии погибло два человека, ещё двое получили травмы. Об этом сообщил главк МЧС РФ по Приморскому краю.
"По оперативной информации, в результате столкновения двух автомашин погибло два человека и пострадало два человека", — говорится в сообщении.
Пожарным стало известно об инциденте в четвёртом часу утра. Однако на момент прибытия спасателей один из двух автомобилей был полностью охвачен пламенем, общая площадь возгорания составила четыре квадратных метра.
А ранее Лайф рассказывал, что под Ярославлем опрокинулся автобус с юными спортсменами. По нашим данным, водитель сломал руку. Судя по кадрам с места происшествия, причиной ДТП мог стать перевернувшийся лесовоз.
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