Два человека погибли в ДТП на острове Русский во Владивостоке

Две машины столкнулись на острове Русский во Владивостоке, в результате аварии погибло два человека, ещё двое получили травмы. Об этом сообщил главк МЧС РФ по Приморскому краю.

"По оперативной информации, в результате столкновения двух автомашин погибло два человека и пострадало два человека", — говорится в сообщении.

Пожарным стало известно об инциденте в четвёртом часу утра. Однако на момент прибытия спасателей один из двух автомобилей был полностью охвачен пламенем, общая площадь возгорания составила четыре квадратных метра.