В Якутии 80 тысяч человек остались без электричества из-за аварии

В пяти районах Якутии без электричества из-за аварии в котельной осталось свыше 78 тысяч человек, сообщает региональное правительство. Отмечается, что на опоре линии электропередачи Майя – Чурапча произошло натяжение провода и касание изоляции.

"Под отключение электроэнергии попали Чурапчинский, Усть-Майский, Амгинский, Таттинский, Томпонский районы. Без света осталось 83 населённых пункта, свыше 17 тысяч жилых домов, более 78 тысяч жителей", — информирует пресс-служба правительства республики.

Сообщается, что пострадавшие районы обеспечены резервными источниками питания — в них работают дизельные электростанции. В нескольких населённых пунктах пока введены веерные отключения по несколько часов. Все объекты здравоохранения, образования и другие социальные объекты функционируют в штатном режиме. Протяжённость аварийной линии составляет 120 километров. Бригады энергетиков уже работают над устранением повреждений.

"Есть сигнал по отключённым резервным источникам питания в котельных ГУП "ЖКХ РС (Я)" в селе Бетюнцы Амгинского района и селе Дебдирге Таттинского района. Предприятие уже обеспечило их передвижными источниками питания. Поэтому люди без тепла не останутся", — сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников.