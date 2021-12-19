Эксперт Шеин объяснил, чем обусловлено экономическое благополучие США
Несмотря на величину долга, есть несколько факторов, которые удерживают ситуацию в равновесии и позволяют Америке занимать ещё больше, уверен специалист.
Фото © Pixabay
Экономическое процветание США строится на бесконечных долгах как самого государства, так и его населения, объяснил начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин. Как напомнил эксперт, Штаты задолжали астрономические 28 триллионов долларов. Активно берут в долг и граждане, при этом их доходы растут медленнее, чем долговая нагрузка.
"Американцы не отстают от родного государства и набрали кредитов почти на 15 триллионов долларов. В основном это ипотека, на долю которой приходится две трети долгов. Также популярны займы на покупку автомобиля, образование. И, конечно, долги по кредитным картам", — рассказал Шеин агентству "Прайм".
Несмотря на величину долга, есть несколько факторов, которые удерживают ситуацию в равновесии и позволяют Америке занимать ещё больше, объяснил Шеин. Так, для финансирования дефицита бюджета страна выпускает облигации (US Treasuries), которые считаются надёжным финансовым инструментом и в которые вкладываются многие инвесторы и правительства. Свой вклад вносят и низкие процентные ставки в стране, а также возможность неограниченно печатать доллары, заключил эксперт.
Ранее Лайф писал, что Байден повысил потолок госдолга США до 31,4 триллиона долларов. Если бы закон не был одобрен, могла возникнуть нехватка средств, необходимых для финансирования работы федерального правительства, указала глава Минфина Штатов.
Комментариев: 0