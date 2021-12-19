Эксперт Шеин объяснил, чем обусловлено экономическое благополучие США

Экономическое процветание США строится на бесконечных долгах как самого государства, так и его населения, объяснил начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин. Как напомнил эксперт, Штаты задолжали астрономические 28 триллионов долларов. Активно берут в долг и граждане, при этом их доходы растут медленнее, чем долговая нагрузка.

"Американцы не отстают от родного государства и набрали кредитов почти на 15 триллионов долларов. В основном это ипотека, на долю которой приходится две трети долгов. Также популярны займы на покупку автомобиля, образование. И, конечно, долги по кредитным картам", — рассказал Шеин агентству "Прайм".

Несмотря на величину долга, есть несколько факторов, которые удерживают ситуацию в равновесии и позволяют Америке занимать ещё больше, объяснил Шеин. Так, для финансирования дефицита бюджета страна выпускает облигации (US Treasuries), которые считаются надёжным финансовым инструментом и в которые вкладываются многие инвесторы и правительства. Свой вклад вносят и низкие процентные ставки в стране, а также возможность неограниченно печатать доллары, заключил эксперт.