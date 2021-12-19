Юрист Аванесов напомнил россиянам о штрафах за неубранный снег

Неубранный снег может привести к административным штрафам, если он перекрывает доступ к объектам или мешает проезду экстренных служб. Об этом предупредил ведущий юрист компании "Европейская юридическая служба" Юрий Аванесов.

В таком случае нарушитель — неважно, является он членом садового товарищества или нет — может отделаться предупреждением или же заплатить штраф: для граждан — от двух до трёх тысяч рублей, для должностных лиц — от шести до 15 тысяч, для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 20 до 30 тысяч рублей.