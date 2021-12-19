Юрист Аванесов напомнил россиянам о штрафах за неубранный снег
Физическому лицу придётся заплатить от двух до трёх тысяч рублей, а вот предпринимателям нужно будет выложить из кармана до 30 тысяч.
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Неубранный снег может привести к административным штрафам, если он перекрывает доступ к объектам или мешает проезду экстренных служб. Об этом предупредил ведущий юрист компании "Европейская юридическая служба" Юрий Аванесов.
"Речь идёт о подъезде к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоёмам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения", — приводит слова Аванесова агентство "Прайм".
В таком случае нарушитель — неважно, является он членом садового товарищества или нет — может отделаться предупреждением или же заплатить штраф: для граждан — от двух до трёх тысяч рублей, для должностных лиц — от шести до 15 тысяч, для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 20 до 30 тысяч рублей.
А ранее Лайф рассказывал, что автоэксперт Ефремов предупредил водителей о мошенничестве с фиктивными ДТП. По его словам, после распространения дорожных камер имитировать аварию стало гораздо сложнее, поэтому злоумышленники устраивают настоящие. Для этого используют подержанные автомобили.
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