NYT: Пентагон занижал число невинных жертв авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане

Вооружённые силы США занижали число невинных жертв авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане в последние несколько лет. Об этом говорится в более чем тысяче внутренних документов Пентагона, передаёт The New York Times.

Так, "сотни жертв" среди мирного населения попросту не были учтены. При этом достоверно их точное число установить сейчас не представляется возможным, признаёт газета. Жертвы среди гражданского населения случались при неверной оценке ситуации на земле американскими военными при подготовке к удару. Мирных жителей они принимали за террористов и не всегда предоставляли руководству информацию о гражданских в некоторых районах.

Лишь в небольшом числе случаев Пентагон публиковал оценку возможных потерь среди гражданских. При этом внутренние разбирательства редко влекли какие-либо изменения в подготовке к будущим ударам и ни разу не приводили к привлечению военнослужащих к дисциплинарной ответственности.

"Даже при наличии лучших в мире технологий случаются ошибки, вызванные неполной информацией или её неверной интерпретацией. Мы расследуем каждый заслуживающий доверия случай и сожалеем о каждой потерянной невинной жизни", — заявил представитель Центрального командования (CENTCOM) ВС США Билл Урбан.