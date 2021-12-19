Эксперт Мигаль назвал способ сэкономить до полумиллиона рублей при покупке авто

Очень часто продавец автомобиля может навязывать дополнительное оборудование, стоимость которого варьируется от 200 до 400 тысяч рублей, однако это незаконно, рассказал генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

"В итоге автомобилист оказывается перед выбором: переплачивать за дополнительные опции и оборудование, устанавливаемые дилером, или вставать в очередь от нескольких месяцев до года с возможностью подорожания выбранной модели", — объясняет Мигаль агентству "Прайм".

Специалист напомнил, что продавцу можно пригрозить законом "О защите прав потребителей", согласно статье 16.2 которого "обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных" строго запрещено. В таком случае вы имеете право отказаться от дополнительных "обязательных" опций.

Также стоит обратить внимание на возможность предзаказать автомобиль онлайн или рассмотреть вариант приобретения машины с пробегом. При покупке у частников Мигаль советует не забывать про торг, а в автосалонах лучшим временем для приобретения является конец месяца, квартала или года.