Сенат США согласился рассмотреть санкции против "Северного потока – 2" до 14 января
Соответствующий законопроект подготовил сенатор Тед Круз, который пообещал взамен его принятия перестать блокировать утверждение кандидатов на некоторые госпосты.
Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Сенат США рассмотрит законопроект о санкциях против "Северного потока – 2" до 14 января 2022 года. Об этом заявил лидер демократов в верхней палате Чак Шумер.
"Не позднее чем 14 января 2022 года начнётся рассмотрение S.3436, представленного ранее сегодня Тедом Крузом", — заявил Шумер в беседе с C-Span.
Законопроект, предусматривающий санкции против "Северного потока – 2", внёс республиканец Круз. После этого они с Шумером вступили в переговоры. По данным Politico, Круз и Шумер уже договаривались проголосовать за санкции против "Северного потока – 2" в качестве поправки к оборонному бюджету в обмен на прекращение блокировки республиканцем 32 кандидатов на различные должности в администрации.
Как рассказывал Лайф, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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