Сенат США согласился рассмотреть санкции против "Северного потока – 2" до 14 января

Сенат США рассмотрит законопроект о санкциях против "Северного потока – 2" до 14 января 2022 года. Об этом заявил лидер демократов в верхней палате Чак Шумер.

"Не позднее чем 14 января 2022 года начнётся рассмотрение S.3436, представленного ранее сегодня Тедом Крузом", — заявил Шумер в беседе с C-Span.

Законопроект, предусматривающий санкции против "Северного потока – 2", внёс республиканец Круз. После этого они с Шумером вступили в переговоры. По данным Politico, Круз и Шумер уже договаривались проголосовать за санкции против "Северного потока – 2" в качестве поправки к оборонному бюджету в обмен на прекращение блокировки республиканцем 32 кандидатов на различные должности в администрации.