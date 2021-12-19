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Спецпредставитель Лондона по Brexit покинул свой пост из-за разногласий с Джонсоном

По словам Фроста, на данный момент Brexit в безопасности, а кабмину нужно использовать предоставляемые им возможности.

19 декабря, 00:09
<p>Дэвид Фрост. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Дэвид Фрост. Фото © ТАСС / ЕРА

Специальный представитель Лондона по Brexit Дэвид Фрост оставил свою должность из-за разногласий с премьер-министром Борисом Джонсоном. Об этом сообщает канцелярия премьера.

"Мы договорились ранее в этом месяце, что я передам полномочия в январе, чтобы уже другие занимались нашими отношениями с ЕС. Разочаровывает, что план действий стал достоянием общественности сегодня вечером. В этих обстоятельствах я считаю правильным незамедлительно покинуть свой пост", — отмечается в заявлении Фроста, распространённом канцелярией Джонсона.

Он отметил, что ушёл из-за разногласий с внутриполитическими приоритетами правительства. Фрост уточнил, что на данный момент Brexit в безопасности, а кабмину нужно использовать предоставляемые им возможности.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Лондоне из-за распространения омикрон-штамма ковида объявлено чрезвычайное положение. По словам мэра, этот вариант мутации — доминирующий. В прошлый раз режим ЧП в британской столице вводили почти год назад, а именно 8 января.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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