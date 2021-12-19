В России начались испытания дрона с бортовой радиолокацией
Благодаря многофункциональной подфюзеляжной РЛС БПЛА может вести разведку различных наземных целей.
БЛА "Орион". Фото © Instagram / kronshtadtcompany
В России проводятся лётные испытания беспилотника с бортовой радиолокационной станцией для разведки наземных целей. Аппарат создан компанией "Кронштадт" на базе разведывательно-ударного дрона "Орион".
"Дрон оборудован многофункциональной подфюзеляжной РЛС, которая позволяет вести разведку различных наземных целей, включая радиотехническую разведку источников излучения, например зенитных ракетных комплексов противника", — уточнил РИА "Новости" неназванный источник в оборонно-промышленном комплексе.
Такой аппарат также может выполнять функции целеуказания, в том числе для ударных БПЛА. Отмечается, что предусмотрено введение дрона в разведывательно-ударный контур единой системы управления тактического звена.
Ранее Лайф сообщал, что Минобороны РФ впервые показало видео уничтожения дрона "Орионом". На кадрах БПЛА сбивает аппарат управляемой ракетой с расстояния в четыре километра.
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