В России начались испытания дрона с бортовой радиолокацией

В России проводятся лётные испытания беспилотника с бортовой радиолокационной станцией для разведки наземных целей. Аппарат создан компанией "Кронштадт" на базе разведывательно-ударного дрона "Орион".

"Дрон оборудован многофункциональной подфюзеляжной РЛС, которая позволяет вести разведку различных наземных целей, включая радиотехническую разведку источников излучения, например зенитных ракетных комплексов противника", — уточнил РИА "Новости" неназванный источник в оборонно-промышленном комплексе.

Такой аппарат также может выполнять функции целеуказания, в том числе для ударных БПЛА. Отмечается, что предусмотрено введение дрона в разведывательно-ударный контур единой системы управления тактического звена.