В Москве протестируют систему умного поиска парковок во дворах

В Москве протестируют систему, позволяющую искать свободные парковочные места внутри кварталов с помощью искусственного интеллекта. Как пишут "Известия", АО "Электронная Москва" уже объявило конкурс на тестирование технологии.

"Сервис позволит жителям многоквартирных домов дистанционно узнавать о том, есть ли на парковке у дома свободные места. Благодаря внедрению сервиса горожанам не придётся тратить время на поиск свободного парковочного места, они смогут посмотреть эту информацию онлайн, в мобильном приложении "Электронный дом", — рассказали в пресс-службе московского Департамента информационных технологий.

Рассмотрение поданных на конкурс заявок планируется уже на следующей неделе. Цена закупки составляет чуть менее 6,2 миллиона рублей. Выявлять свободные места на парковке система будет с помощью камер видеонаблюдения, и, как указывается в техническом задании, точность их обнаружения должна составлять не менее 85%. По данным издания, в среднем летом автолюбитель тратит на поиски парковки около десяти минут, зимой — около двадцати. Система позволит людям экономить от пяти до десяти минут времени. В выигрыше также останутся и столичные власти, ведь с помощью системы можно будет снизить трафик на дорогах.

Уточняется, что эксперимент проведут в Юго-Восточном, Северо-Восточном и Западном административных округах, а также в Новой Москве и Зеленограде. После его окончания власти оценят эффективность выбранного решения и целесообразность его внедрения.