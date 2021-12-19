Кулеба назвал "грандиозным" возможное отключение России от SWIFT

Отключение России от международной банковской системы SWIFT было бы грандиозным. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мне известно из неофициальных бесед (с западными чиновниками), что они обсуждают "ядерный вариант" в виде отключения России от SWIFT. Это было бы грандиозно", — заявил Кулеба, слова которого приводит издание Washington Post.