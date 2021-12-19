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Кулеба назвал "грандиозным" возможное отключение России от SWIFT

Он также считает, что Вашингтон и Лондон не должны ослаблять санкции, приспосабливаясь под ЕС.

18 декабря, 22:12
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Отключение России от международной банковской системы SWIFT было бы грандиозным. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мне известно из неофициальных бесед (с западными чиновниками), что они обсуждают "ядерный вариант" в виде отключения России от SWIFT. Это было бы грандиозно", заявил Кулеба, слова которого приводит издание Washington Post.

Он также призвал Соединённые Штаты и Великобританию действовать самостоятельно, если Евросоюз предложит менее строгие меры, которые имеют более тесные торговые и энергетические связи с Россией. По его словам, Вашингтон и Лондон не должны ослаблять санкции, чтобы приспособиться к ЕС.

Что может потерять Россия, если её отключат от платёжной системы SWIFT

Что может потерять Россия, если её отключат от платёжной системы SWIFT

Ранее Лайф рассказывал, что финансист Александр Разуваев объяснил, почему США не решатся отключить Россию от SWIFT. При этом он подчеркнул, что Москва полностью готова к худшему сценарию.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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