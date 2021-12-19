NBS: Байден готовится выступить с обращением к нации

Президент США Джо Байден готовится выступить с обращением к жителям страны, в котором планирует затронуть тему нового штамма ковида "омикрон" и его распространения. Об этом сообщает NBC News.

В частности, глава государства расскажет о новых шагах, которые администрация предпринимает, чтобы помочь нуждающимся. Отмечается, что Байден выйдет за рамки своего уже обнародованного "зимнего плана" с дополнительными мерами, одновременно "сделав резкое предупреждение о том, как будет выглядеть зима для американцев, которые решат остаться непривитыми". Американский лидер выступит с обращением к нации 21 декабря, уточнило издание.