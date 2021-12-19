NBS: Байден готовится выступить с обращением к нации
Его речь будет посвящена новому штамму коронавируса "омикрон" и борьбе с ним.
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Президент США Джо Байден готовится выступить с обращением к жителям страны, в котором планирует затронуть тему нового штамма ковида "омикрон" и его распространения. Об этом сообщает NBC News.
В частности, глава государства расскажет о новых шагах, которые администрация предпринимает, чтобы помочь нуждающимся. Отмечается, что Байден выйдет за рамки своего уже обнародованного "зимнего плана" с дополнительными мерами, одновременно "сделав резкое предупреждение о том, как будет выглядеть зима для американцев, которые решат остаться непривитыми". Американский лидер выступит с обращением к нации 21 декабря, уточнило издание.
А ранее Лайф рассказывал, что Байден представил новый план борьбы с ковидом в США, исключающий локдаун. Вместо этого Вашингтон намерен сделать акцент на расширении масштабов тестирования и вакцинации населения от коронавируса.
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