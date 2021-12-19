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Российские военные самолёты приземлились в Подмосковье с эвакуированными из Кабула

Пассажиры, среди которых также граждане Киргизии и Афганистана, проходят таможенный контроль и противоковидную проверку.

18 декабря, 21:26
<p>Посадка граждан в Кабуле. Кадр из видео © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/mod.mil.rus/videos/477017643854335" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Минобороны РФ</a></p>

Посадка граждан в Кабуле. Кадр из видео © Facebook / Минобороны РФ

Самолёты военно-транспортной авиации с эвакуированными из Кабула гражданами России, Киргизии и Афганистана приземлились на подмосковном аэродроме Чкаловский, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Военно-транспортные самолёты Ил-76 Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Исламской Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме Чкаловский Московской области", — говорится в сообщении.

Всего в Россию были доставлены около двухсот граждан. Пассажиры проходят таможенный и противоковидный контроль.

Самолёты Минобороны эвакуировали из Кабула граждан РФ, Афганистана и Киргизии

Самолёты Минобороны эвакуировали из Кабула граждан РФ, Афганистана и Киргизии

Ранее Лайф сообщал, что три самолёта Минобороны РФ доставили в Кабул 36 тонн гуманитарного груза. Кроме того, для оказания медпомощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран на каждом лайнере находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась, когда 15 августа текущего года боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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