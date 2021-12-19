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Bloomberg: Байдену грозят последствиями из-за попытки "угодить" России

От нынешнего американского президента ждали "более жёсткой линии против РФ", от чего теперь демократам может грозить политический кризис.

18 декабря, 21:02
<p>Джо Байден. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/65872/photos/65914" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Джо Байден. Фото © Kremlin.ru

Неспособность президента США Джо Байдена решительно противостоять России по Украине и другим вопросам ставит демократов в неловкое положение, пишет обозреватель Bloomberg Эли Лейк. Внешняя политика, которую проводит американский лидер в отношении РФ, "не совпадает с предвыборным антироссийским курсом демократов", считает колумнист.

"На протяжении четырёх лет демократы позиционировали себя как партия антироссийских ястребов в противовес президенту Трампу, которого они считали лакеем Путина. Однако президентство Байдена до сих пор было словно подарок для российского президента", — отмечается в материале Лейка.

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Автор статьи уточняет, что предвыборная кампания демократов строилась на навязчивой идее о так называемом сговоре экс-президента США Дональда Трампа с Москвой. Поэтому от Байдена ждали более жёсткой линии против России. Так, например, оппоненты нынешнего президента Америки считают его политику в отношении трубопровода "Северный поток – 2" слишком мягкой. Всё это, пишет Лейк, представляет собой политический кризис для демократов.

Ранее американский эксперт Ломбардо признал, что Россия стремится к миру в Европе. А вот США вряд ли пойдут на снижение напряжённости, ведь она подпитывает военно-промышленный комплекс страны, отметил он.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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