Bloomberg: Байдену грозят последствиями из-за попытки "угодить" России

Неспособность президента США Джо Байдена решительно противостоять России по Украине и другим вопросам ставит демократов в неловкое положение, пишет обозреватель Bloomberg Эли Лейк. Внешняя политика, которую проводит американский лидер в отношении РФ, "не совпадает с предвыборным антироссийским курсом демократов", считает колумнист.

"На протяжении четырёх лет демократы позиционировали себя как партия антироссийских ястребов в противовес президенту Трампу, которого они считали лакеем Путина. Однако президентство Байдена до сих пор было словно подарок для российского президента", — отмечается в материале Лейка.

Автор статьи уточняет, что предвыборная кампания демократов строилась на навязчивой идее о так называемом сговоре экс-президента США Дональда Трампа с Москвой. Поэтому от Байдена ждали более жёсткой линии против России. Так, например, оппоненты нынешнего президента Америки считают его политику в отношении трубопровода "Северный поток – 2" слишком мягкой. Всё это, пишет Лейк, представляет собой политический кризис для демократов.