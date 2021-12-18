20-летняя Наталья из Воронежа обвинила своего парня в избиениях и изнасиловании
Первоначально в возбуждении уголовного дела ей отказали, однако вместе с адвокатом девушка смогла добиться отмены этого решения и дополнительной проверки.
Кадр из видео © SHOT
Жительница Воронежа Наталья Воробьёва обвинила своего экс-бойфренда в регулярных избиениях из-за ревности и изнасиловании. По словам 20-летней девушки, встречаться они начали три с половиной года назад и всё это время он не отпускал её ни на шаг, сообщает телеграм-канал SHOT.
После каждого раза партнёр извинялся и клялся, что больше подобных сцен устраивать не будет, однако это повторялось вновь и вновь и в какой-то момент дошло до точки. В один день он потребовал у девушки сдать тест на беременность, и та согласилась. Когда она приехала к бойфренду, результаты процедуры показали положительный результат, тогда его агрессия вышла за пределы. Он схватил девушку, затащил её к себе и стал пинать ногами.
"Он схватил металлическую ложку для обуви, начали поступать удары. Он сломал мне зуб, разбил нос, и я уже не понимала, что со мной происходит. В какой-то момент он мне говорит выйти из ванной, снять с себя одежду, лечь на грядушку дивана и раздвинуть ноги", — сказала Наталья, добавив, что он угрожал ей ножом.
Обращения к матери уже бывшего возлюбленного своих плодов не принесли, ведь женщина, проживающая на одном этаже с сыном, встала на его сторону. Когда девушка попросила отпустить её к сестре после изнасилования, родительница парня отказала и потребовала написать расписку, что Воробьёва не имеет претензий к семье. По словам Натальи Акджан, девушка всё наврала и именно она ревновала парня, следила за ним по геолокации и жила за его счёт.
"Моё мнение, что это вообще театральная постановка. Её никто не таскал в подъезде за волосы. Знаете, что мне ребята говорят? Она сейчас на этом хайп делает, вторая Шурыгина", — поделилась своим мнением о произошедшем мать парня.
Наталья обратилась в правоохранительные органы, однако по результатам судмедэкспертизы уголовное дело возбуждать отказались. Адвокат девушки Эдуард Филонов обжаловал постановление следователя, и в результате оно было отменено, а материал направлен на дополнительную проверку.
Ранее Лайф писал, что 14-летняя москвичка обвинила отца в насилии из-за нежелания спать на кухне. По нашим данным, девочка неоднократно обращалась к матери с просьбой выселить родителя из-за постоянных пьянок. Но та в ответ лишь кормила дочку обещаниями.
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