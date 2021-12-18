Глава СНБО Данилов оценил возможность размещения военных из других стран на Украине

На данный момент планов по размещению военных из других стран на территории Украины нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СБНО) страны Алексей Данилов.

"На сегодня есть представители США, Великобритании, Польши, Литвы и других стран, которые ведут обучение наших военных. Такие военные есть, они постоянно находятся на территории нашей страны, они на наших полигонах учат наших парней и девушек, как защищать нашу страну, и мы им за это благодарны", — заявил Данилов в интервью украинскому изданию "Апостроф", отрывок которого был опубликован на его странице в "Фейсбуке".

По словам Данилова, информации о готовности других стран к размещению на территории Незалежной большого военного контингента нет, ведь государства будут определять это сами. Он также заметил, что вряд ли в их обязанность входит защита Украины собственной жизнью.