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Глава СНБО Данилов оценил возможность размещения военных из других стран на Украине

Он уточнил, что защищать Незалежную собственной жизнью представители этих государств не обязаны.

18 декабря, 20:02
<p>Алексей Данилов. Кадр из видео © Faceook / <a href="https://www.facebook.com/apostrophe.ua/videos/199766709032134" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Апостроф"</a></p>

Алексей Данилов. Кадр из видео © Faceook / "Апостроф"

На данный момент планов по размещению военных из других стран на территории Украины нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СБНО) страны Алексей Данилов.

"На сегодня есть представители США, Великобритании, Польши, Литвы и других стран, которые ведут обучение наших военных. Такие военные есть, они постоянно находятся на территории нашей страны, они на наших полигонах учат наших парней и девушек, как защищать нашу страну, и мы им за это благодарны", — заявил Данилов в интервью украинскому изданию "Апостроф", отрывок которого был опубликован на его странице в "Фейсбуке".

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По словам Данилова, информации о готовности других стран к размещению на территории Незалежной большого военного контингента нет, ведь государства будут определять это сами. Он также заметил, что вряд ли в их обязанность входит защита Украины собственной жизнью.

Ранее помощник американского президента Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что США продолжат оказывать военную помощь Украине. В Вашингтоне также подтвердили, что не будут принимать никаких решений и вести переговоры о будущем Незалежной без её участия.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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