Названы самые популярные у россиян новогодние направления для путешествий
Среди зарубежных стран интерес традиционно вызывает Турция, а также Армения, Киргизия, Молдавия и Азербайджан.
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Москва, Санкт-Петербург и Сочи стали одними из самых популярных направлений у россиян в новогодние каникулы. Как пишет RT со ссылкой на данные аналитиков сервиса OneTwoTrip, путешественники чаще всего берут авиабилеты в эти города.
В первую десятку также вошли Краснодар, Минеральные Воды, Уфа и Калининград. Замыкают же список Казань, Екатеринбург и Симферополь. Поездом туристы хотят отправиться в Москву, Петербург, Нижний Новгород, Казань, Сочи, Тюмень и Екатеринбург, а замыкают топ Ростов-на-Дону, Саратов и Краснодар.
Аналитики: В офисы в Москве перед Новым годом чаще заказывают икру, а в Тюмени — колпаки Деда Мороза
Среди зарубежных направлений лидирующую позицию занимает Турция, второе место у Армении. Следом идут Киргизия, Молдавия, Азербайджан, ОАЭ, Шри-Ланка, Белоруссия, Таджикистан и Грузия.
Ранее Лайф писал, что подавляющее большинство россиян собираются встречать Новый год дома. Среди тех, кто всё же решил отправиться в путешествие, лидируют внутренние направления.
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