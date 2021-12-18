Названы самые популярные у россиян новогодние направления для путешествий

Москва, Санкт-Петербург и Сочи стали одними из самых популярных направлений у россиян в новогодние каникулы. Как пишет RT со ссылкой на данные аналитиков сервиса OneTwoTrip, путешественники чаще всего берут авиабилеты в эти города.

В первую десятку также вошли Краснодар, Минеральные Воды, Уфа и Калининград. Замыкают же список Казань, Екатеринбург и Симферополь. Поездом туристы хотят отправиться в Москву, Петербург, Нижний Новгород, Казань, Сочи, Тюмень и Екатеринбург, а замыкают топ Ростов-на-Дону, Саратов и Краснодар.

Среди зарубежных направлений лидирующую позицию занимает Турция, второе место у Армении. Следом идут Киргизия, Молдавия, Азербайджан, ОАЭ, Шри-Ланка, Белоруссия, Таджикистан и Грузия.