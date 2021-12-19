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Российского бизнесмена Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США

Его обвиняют в "инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов" при участии сообщников.

18 декабря, 21:15
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Россиянина Владислава Клюшина, задержанного в Швейцарии в марте этого года, экстрадировали из страны в Соединённые Штаты Америки, говорится в заявлении Министерства юстиции и полиции Швейцарии.

"Восемнадцатого декабря Владислав Клюшин был экстрадирован в США. Американские полицейские задержали его в Цюрихе и сопровождали во время полёта в США", — сказано в заявлении ведомства.

В Посольстве РФ подтвердили арест в Швейцарии россиянина по запросу США

В Посольстве РФ подтвердили арест в Швейцарии россиянина по запросу США

По данным Министерства юстиции и полиции Швейцарии, россиянина обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов при участии сообщников.

Напомним, Клюшина задержали в марте этого года в кантоне Вале в Швейцарии. Позднее в российском посольстве подтвердили арест россиянина по запросу США. Также американские власти планировали обвинить задержанного во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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