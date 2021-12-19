Российского бизнесмена Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США

Россиянина Владислава Клюшина, задержанного в Швейцарии в марте этого года, экстрадировали из страны в Соединённые Штаты Америки, говорится в заявлении Министерства юстиции и полиции Швейцарии.

"Восемнадцатого декабря Владислав Клюшин был экстрадирован в США. Американские полицейские задержали его в Цюрихе и сопровождали во время полёта в США", — сказано в заявлении ведомства.