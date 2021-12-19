Российского бизнесмена Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США
Его обвиняют в "инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов" при участии сообщников.
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Россиянина Владислава Клюшина, задержанного в Швейцарии в марте этого года, экстрадировали из страны в Соединённые Штаты Америки, говорится в заявлении Министерства юстиции и полиции Швейцарии.
"Восемнадцатого декабря Владислав Клюшин был экстрадирован в США. Американские полицейские задержали его в Цюрихе и сопровождали во время полёта в США", — сказано в заявлении ведомства.
По данным Министерства юстиции и полиции Швейцарии, россиянина обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов при участии сообщников.
Напомним, Клюшина задержали в марте этого года в кантоне Вале в Швейцарии. Позднее в российском посольстве подтвердили арест россиянина по запросу США. Также американские власти планировали обвинить задержанного во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.
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