Секретарь СНБО Данилов ответил на вопрос о введении военного положения на Украине

Пока нет основания для введения военного положения на Украине. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексей Данилов.

"Я бы не пугал сейчас людей введением военного положения. Все эти решения будут приниматься в зависимости от обстоятельств, которые будут в стране. Сегодня таких обстоятельств нет", — сказал Данилов в эфире телеканала "Апостроф TV".

А ранее Лайф писал, что Данилов оценил угрозу российского "вторжения". Украинские власти, заметил он, видят скопление у границы, однако численность группировок не настолько критичная, чтобы говорить о наступлении.