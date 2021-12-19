Секретарь СНБО Данилов ответил на вопрос о введении военного положения на Украине
Он подчеркнул, что такие решения будут приниматься исходя из складывающихся обстоятельств.
Алексей Данилов. Фото © ТАСС / Zuma
Пока нет основания для введения военного положения на Украине. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексей Данилов.
"Я бы не пугал сейчас людей введением военного положения. Все эти решения будут приниматься в зависимости от обстоятельств, которые будут в стране. Сегодня таких обстоятельств нет", — сказал Данилов в эфире телеканала "Апостроф TV".
А ранее Лайф писал, что Данилов оценил угрозу российского "вторжения". Украинские власти, заметил он, видят скопление у границы, однако численность группировок не настолько критичная, чтобы говорить о наступлении.
Лайф уже рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Джо Байденом президент России Владимир Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Кроме того, он перечислил президенту США "красные линии" России, указал на попытки Киева усилить наступление на русский язык, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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