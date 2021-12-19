Названы первые лауреаты премии Russian Creative Awards

В московском зале "Зарядье" объявили первых лауреатов первой независимой национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards. По словам директора Российской креативной недели Марины Абрамовой, в общей сложности было подано свыше трёх тысяч заявок, поэтому выбор был трудным.

"Сегодня в зале присутствуют топ-5 в каждой номинации, и они все уже победители. Мы очень гордимся этим", — сказала Абрамова.

По итогам заветную "семечку" в номинации "Продюсер года в сфере креативных индустрий" получил сооснователь и креативный директор Sila Sveta Александр Ус. "Управленцем года" признана генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина. "Меценатом года" стала корпорация "Ростех". "Креативным регионом года" выбрана Москва, а звание "Креативное пространство года" получил столичный проект "ГЭС-2".

В категории "Прорыв года" награждена команда проекта "Вызов. Первые в космосе", которая провела первые съёмки художественного фильма в космосе. "Коллаборацией года в сфере креативных индустрий" жюри назвало национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters. Среди образовательных проектов победу одержало российское общество "Знание". Как "Новый культурный код" отмечен фестиваль креативных лидеров изменений "Таврида-Арт", как "Лучший креативный проект индустриального сектора" — Open Innovations Startup Tour (НЛМК/"Сколково").