В Греции ужесточили ковидные правила для туристов

С 19 декабря все прибывающие в Грецию туристы будут обязаны иметь в наличии отрицательный тест на ковид. Ограничения введены на период новогодних праздников и продлятся до 10 января.

Так, путешественники из всех стран независимо от вакцинации должны предъявить сделанный не менее чем за 72 часа ПЦР-тест или экспресс-версию, полученную за 24 часа до поездки. Правило коснётся и самих греков, которые покидали страну. Однако исключением станут те, кто находился за границей не более 48 часов. Отмечается, что предъявляемый документ должен быть на греческом, английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках.

"Это чрезвычайная мера, она будет действовать на период праздников. Более подробная информация будет объявлена на следующей неделе", — сказал официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому.