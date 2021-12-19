НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Новогодние выходные у российских космонавтов на МКС продлятся два дня

Уже с 3 января Антон Шкаплеров и Пётр Дубров начнут подготовку к выходу в открытый космос.

19 декабря, 00:57
<p>Антон Шкаплеров. Фото © <a href="https://www.roscosmos.ru/33641/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Роскосмос"</a></p>

Антон Шкаплеров. Фото © "Роскосмос"

Российские космонавты будут отдыхать на Международной космической станции только два дня во время новогодних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"31 декабря — рабочий день, 1–2 января — выходные", — приводит сообщение госкорпорации ТАСС.

В свои законные выходные космонавты встретятся с семьями в формате видео-конференц-связи. Однако уже с 3-го числа отечественные члены экипажа космической станции начнут подготовку к выходу в открытый космос. На данный момент в российском сегменте МКС находятся Антон Шкаплеров и Пётр Дубров.

Обмен "любезностями": Почему российских космонавтов теперь повезёт на орбиту Илон Маск

Обмен "любезностями": Почему российских космонавтов теперь повезёт на орбиту Илон Маск

А ранее Лайф писал, что Анна Кикина может первой из российских космонавтов полететь на Crew Dragon. Она была зачислена в отряд в 2014 году. В ноябре 2017 года в качестве бортинженера № 1 принимала участие в международном эксперименте SIRIUS.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1