Новогодние выходные у российских космонавтов на МКС продлятся два дня

Российские космонавты будут отдыхать на Международной космической станции только два дня во время новогодних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"31 декабря — рабочий день, 1–2 января — выходные", — приводит сообщение госкорпорации ТАСС.

В свои законные выходные космонавты встретятся с семьями в формате видео-конференц-связи. Однако уже с 3-го числа отечественные члены экипажа космической станции начнут подготовку к выходу в открытый космос. На данный момент в российском сегменте МКС находятся Антон Шкаплеров и Пётр Дубров.