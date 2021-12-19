Новогодние выходные у российских космонавтов на МКС продлятся два дня
Уже с 3 января Антон Шкаплеров и Пётр Дубров начнут подготовку к выходу в открытый космос.
Антон Шкаплеров. Фото © "Роскосмос"
Российские космонавты будут отдыхать на Международной космической станции только два дня во время новогодних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"31 декабря — рабочий день, 1–2 января — выходные", — приводит сообщение госкорпорации ТАСС.
В свои законные выходные космонавты встретятся с семьями в формате видео-конференц-связи. Однако уже с 3-го числа отечественные члены экипажа космической станции начнут подготовку к выходу в открытый космос. На данный момент в российском сегменте МКС находятся Антон Шкаплеров и Пётр Дубров.
А ранее Лайф писал, что Анна Кикина может первой из российских космонавтов полететь на Crew Dragon. Она была зачислена в отряд в 2014 году. В ноябре 2017 года в качестве бортинженера № 1 принимала участие в международном эксперименте SIRIUS.
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