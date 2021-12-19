Абрамович получил гражданство Португалии

Миллиардер много лет изучал историю своей семьи и нашёл способ, как это сделать.

Миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии, указав себя потомком сефардских евреев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в окружении бизнесмена.

По его словам, Абрамович получил гражданство в начале этого года благодаря Закону о возвращении, действующему в стране. Он позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить гражданство страны.

Уточняется, что миллиардер много лет изучал историю своей семьи и обнаружил, что некоторые её члены прибыли из Португалии, однако позднее были изгнаны и оказались в Гамбурге. Эта связь была изучена с помощью раввинов и лидеров общин, добавил источник.