Вильфанд предупредил о росте экстремальных природных явлений в России

На фоне глобального потепления россиян ждёт увеличение количества экстремальных природных явлений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В беседе с "Парламентской газетой" он отметил, что на юге европейской территории страны климат будет становиться всё более засушливым, ведь осадков будет выпадать всё меньше. На севере же картина будет обратной.

"К тому же нас ждёт увеличение экстремальных природных явлений. Особенно это касается волн аномальной жары летом", — сказал Вильфанд.

Также есть риск таяния вечной мерзлоты, добавил метеоролог, а это приведёт "к самым неприятным последствиям". Подобное явление угрожает устойчивости расположенных в этой зоне зданий и сооружений, уточнил он.