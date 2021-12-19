Представитель ВОЗ Харрис объяснила задержки с одобрением "Спутника V"
Также она опровергла информацию о том, что организация регистрирует вакцины только западного производителя, приведя в пример признанные препараты из Китая и Индии.
Фото © Facebook / Спутник V
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис объяснила причины задержки признания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" со стороны организации. По её словам, там ожидают дополнительной информации.
"Мы всё ещё оцениваем техническое досье на вакцину "Спутник V" и ждём дополнительной информации. Процесс продолжается", — рассказала Харрис в беседе с телеканалом RT.
Харрис также назвала неправильными утверждения, что ВОЗ лицензирует препараты исключительно западного производства, приведя в пример признанные организацией вакцины из Китая и Индии. Она уточнила, что для некоторых препаратов, в том числе из стран традиционного Запада, процесс сертификации занимает длительное время.
Ранее Лайф писал, что глава Европейского бюро ВОЗ допустил одобрение "Спутника V" в первом квартале 2022 года. Представитель организации Ханс Клюге отметил, что сфера здравоохранения, включая антиковидные вакцины, обязана быть вне политики.
Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
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