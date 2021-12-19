Представитель ВОЗ Харрис объяснила задержки с одобрением "Спутника V"

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис объяснила причины задержки признания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" со стороны организации. По её словам, там ожидают дополнительной информации.

"Мы всё ещё оцениваем техническое досье на вакцину "Спутник V" и ждём дополнительной информации. Процесс продолжается", — рассказала Харрис в беседе с телеканалом RT.

Харрис также назвала неправильными утверждения, что ВОЗ лицензирует препараты исключительно западного производства, приведя в пример признанные организацией вакцины из Китая и Индии. Она уточнила, что для некоторых препаратов, в том числе из стран традиционного Запада, процесс сертификации занимает длительное время.