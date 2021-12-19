Число жертв обрушившегося на Филиппины тайфуна выросло до 75

Число погибших в результате обрушившегося на Филиппины тайфуна Rai возросло до 75 человек. Такие данные приводит AFP.

При этом собранную информацию нельзя считать окончательной, так как в регионе существуют проблемы со связью. Из-за урагана прерваны коммуникации, отсутствует электричество во многих областях, сорваны крыши и разрушены бетонные опоры электропередачи. Более 300 000 человек покинули свои дома и прибрежные курорты, когда тайфун опустошил южные и центральные районы архипелага. Артур Яп, губернатор популярного туристического направления Бохоль, заявил, что десять человек всё ещё числятся пропавшими без вести на острове и по меньшей мере 13 человек ранены.

"Связь по-прежнему не работает. Только 21 мэр из 48 обратился к нам", — говорит Яп на своей странице в "Фейсбуке", опасаясь, что число жертв может возрасти.