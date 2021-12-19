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Число жертв обрушившегося на Филиппины тайфуна выросло до 75

Более 300 000 человек покинули свои дома и прибрежные курорты. Десять всё ещё числятся пропавшими без вести на острове. По меньшей мере 13 жителей ранены.

19 декабря, 03:09
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/IFRCAsiaPacific/status/1472063063796838405/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">IFRCAsiaPacific</a></p>

Фото © Twitter / IFRCAsiaPacific

Число погибших в результате обрушившегося на Филиппины тайфуна Rai возросло до 75 человек. Такие данные приводит AFP.

При этом собранную информацию нельзя считать окончательной, так как в регионе существуют проблемы со связью. Из-за урагана прерваны коммуникации, отсутствует электричество во многих областях, сорваны крыши и разрушены бетонные опоры электропередачи. Более 300 000 человек покинули свои дома и прибрежные курорты, когда тайфун опустошил южные и центральные районы архипелага. Артур Яп, губернатор популярного туристического направления Бохоль, заявил, что десять человек всё ещё числятся пропавшими без вести на острове и по меньшей мере 13 человек ранены.

"Связь по-прежнему не работает. Только 21 мэр из 48 обратился к нам", — говорит Яп на своей странице в "Фейсбуке", опасаясь, что число жертв может возрасти.

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Ранее Лайф сообщал о двух десятках погибших в результате обрушившегося на Филиппины тайфуна, скорость которого местами достигала 185 км/ч. Циклон уже сравнивают с "Сендонгом", унёсшим в 2013 году жизни более одной тысячи жителей.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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