Роспотребнадзор проверил воздух в районе пожара на "Северной верфи" в Петербурге
Пробы были отобраны на территории жилой застройки у завода, где произошло возгорание.
Последствия пожара на "Северной верфи". Фото © LIFE
Роспотребнадзор опубликовал результаты проверки воздуха в районе жилых домов у завода "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, где вспыхнул крупный пожар на строящемся корвете.
"Концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха и городских и сельских поселений, обеспечивающие их безопасность для здоровья населения", — говорится в сообщении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Последствия пожара на "Северной верфи". Фото © LIFE
Также отмечается, что ведомство продолжает контролировать ситуацию на месте происшествия.
Последствия пожара на "Северной верфи". Фото © LIFE
Напомним, о пожаре на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге стало известно 17 декабря. Возгоранию присвоили четвёртый ранг сложности. В тушении было задействовано 89 сотрудников МЧС. Двое из них пострадали. Лайф узнал личности пожарных, пострадавших при тушении корвета.
Знаменитый завод "Северная верфь" был основан 14 ноября 1912 года для строительства кораблей Российской империи. В 1998 году предприятие одно из первых в стране получило лицензии на все виды работ в области строительства, модернизации, а также утилизации кораблей и судов.
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