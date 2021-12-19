Роспотребнадзор проверил воздух в районе пожара на "Северной верфи" в Петербурге

Роспотребнадзор опубликовал результаты проверки воздуха в районе жилых домов у завода "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, где вспыхнул крупный пожар на строящемся корвете.

"Концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха и городских и сельских поселений, обеспечивающие их безопасность для здоровья населения", — говорится в сообщении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Последствия пожара на "Северной верфи". Фото © LIFE

Также отмечается, что ведомство продолжает контролировать ситуацию на месте происшествия.

Последствия пожара на "Северной верфи". Фото © LIFE