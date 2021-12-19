Министр обороны Британии Уоллес рассказал, отправит ли Лондон войска на Украину
Он подчеркнул, что Киев не входит в НАТО, в результате чего не имеет гарантий коллективной безопасности альянса.
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Возможность отправки Лондоном войск для помощи Украине в случае гипотетического "нападения" России маловероятна. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
В беседе с изданием The Spectator он отметил, что Киев не входит в НАТО, в результате чего не имеет гарантий коллективной безопасности альянса, даже "если бы кто-то вторгся в страну". Украинская сторона, уточнил Уоллес, осведомлена об этом.
"Это факт, что Украина не член НАТО, поэтому очень маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину и противостоять России. Мне кажется, это было понятно. Мы не должны обманывать людей, что мы это сделаем", — заявил Уоллес.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на вопрос о введении военного положения на Украине. Он подчеркнул, что такие решения будут приниматься исходя из складывающихся обстоятельств.
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