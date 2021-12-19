Министр обороны Британии Уоллес рассказал, отправит ли Лондон войска на Украину

Возможность отправки Лондоном войск для помощи Украине в случае гипотетического "нападения" России маловероятна. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

В беседе с изданием The Spectator он отметил, что Киев не входит в НАТО, в результате чего не имеет гарантий коллективной безопасности альянса, даже "если бы кто-то вторгся в страну". Украинская сторона, уточнил Уоллес, осведомлена об этом.