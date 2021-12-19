В Багдаде ракетами обстреляли район, где расположено Посольство США

А ранее Лайф писал, что в июле пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США меняют свою роль в Ираке с боевой на тренировочную. Под изменением содержания миссии подразумевается переход "к большему вниманию на тренировки, нежели на то, что было в течение последних нескольких лет". Отмечалось, что США прекратят участие в военных операциях в Ираке до 31 декабря 2021 года. При этом в Вашингтоне заверили, что поддержка иракских сил безопасности всё равно продолжится — будут совместные учения.