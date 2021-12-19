В Багдаде ракетами обстреляли район, где расположено Посольство США
Один из снарядов был сбит в воздухе зенитной установкой, а вот второй упал в центр площади и повредил два автомобиля.
Кадр из видео © Twitter / AquelarreNews
В Багдаде обстреляли американское посольство. Видео © Twitter / AquelarreNews
"Зелёная зона" Багдада, в которой находятся различные посольства, в том числе и американское, была подвергнута ракетному обстрелу. Об этом заявили иракские силы безопасности.
Согласно заявлению, первая ракета была сбита в воздухе зенитной системой C-RAM. Вторая упала на площади и повредила две машины. Информации о пострадавших или погибших не поступало.
"Зелёная зона" Багдада и международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром, регулярно становятся мишенями обстрелов. Обычно они не приводят к жертвам или существенному ущербу.
А ранее Лайф писал, что в июле пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США меняют свою роль в Ираке с боевой на тренировочную. Под изменением содержания миссии подразумевается переход "к большему вниманию на тренировки, нежели на то, что было в течение последних нескольких лет". Отмечалось, что США прекратят участие в военных операциях в Ираке до 31 декабря 2021 года. При этом в Вашингтоне заверили, что поддержка иракских сил безопасности всё равно продолжится — будут совместные учения.
Комментариев: 0