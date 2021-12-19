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В Багдаде ракетами обстреляли район, где расположено Посольство США

Один из снарядов был сбит в воздухе зенитной установкой, а вот второй упал в центр площади и повредил два автомобиля.

19 декабря, 03:38

Кадр из видео © Twitter / AquelarreNews

В Багдаде обстреляли американское посольство. Видео © Twitter / AquelarreNews

"Зелёная зона" Багдада, в которой находятся различные посольства, в том числе и американское, была подвергнута ракетному обстрелу. Об этом заявили иракские силы безопасности.

Согласно заявлению, первая ракета была сбита в воздухе зенитной системой C-RAM. Вторая упала на площади и повредила две машины. Информации о пострадавших или погибших не поступало.

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"Зелёная зона" Багдада и международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром, регулярно становятся мишенями обстрелов. Обычно они не приводят к жертвам или существенному ущербу.

А ранее Лайф писал, что в июле пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США меняют свою роль в Ираке с боевой на тренировочную. Под изменением содержания миссии подразумевается переход "к большему вниманию на тренировки, нежели на то, что было в течение последних нескольких лет". Отмечалось, что США прекратят участие в военных операциях в Ираке до 31 декабря 2021 года. При этом в Вашингтоне заверили, что поддержка иракских сил безопасности всё равно продолжится — будут совместные учения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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