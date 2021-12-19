В Камбодже нашли россиянку, которая исчезла после свидания с иностранцем
Подробностей произошедшего пока нет, как и информации, при каких обстоятельствах её обнаружили.
Анастасия Шередько. Фото © Instagram / mishka_plmbr
Россиянка Анастасия Шередько, которая внезапно пропала в Камбодже после свидания с иностранцем, была найдена живой. Об этом сообщила в "Инстаграме" её подруга Мишель.
"Настя нашлась. Она жива. С ней всё в порядке. Пока подробностей не знаю", — написала девушка.
Ранее Лайф рассказывал, что россиянка Анастасия Шередько пропала в Камбодже после свидания с иностранцем. Информация о возможном похищении гражданки РФ поступила в российское посольство ещё 15 декабря. По данным СМИ, девушка могла быть похищена гражданином КНР, с которым она познакомилась в одной из соцсетей.
Комментариев: 0