В Камбодже нашли россиянку, которая исчезла после свидания с иностранцем

Россиянка Анастасия Шередько, которая внезапно пропала в Камбодже после свидания с иностранцем, была найдена живой. Об этом сообщила в "Инстаграме" её подруга Мишель.

"Настя нашлась. Она жива. С ней всё в порядке. Пока подробностей не знаю", — написала девушка.