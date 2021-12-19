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В Камбодже нашли россиянку, которая исчезла после свидания с иностранцем

Подробностей произошедшего пока нет, как и информации, при каких обстоятельствах её обнаружили.

19 декабря, 04:38
<p>Анастасия Шередько. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/mishka_plmbr/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mishka_plmbr</a></p>

Анастасия Шередько. Фото © Instagram / mishka_plmbr

Россиянка Анастасия Шередько, которая внезапно пропала в Камбодже после свидания с иностранцем, была найдена живой. Об этом сообщила в "Инстаграме" её подруга Мишель.

"Настя нашлась. Она жива. С ней всё в порядке. Пока подробностей не знаю", — написала девушка.

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Ранее Лайф рассказывал, что россиянка Анастасия Шередько пропала в Камбодже после свидания с иностранцем. Информация о возможном похищении гражданки РФ поступила в российское посольство ещё 15 декабря. По данным СМИ, девушка могла быть похищена гражданином КНР, с которым она познакомилась в одной из соцсетей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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