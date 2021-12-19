Журналист The American Conservative Макконнелл отмерил два года до конца "безумия" США

Властям США осталось два года на то, чтобы продолжать своё безумство. После этого они прекратят разрушать общество, заявил журналист издания The American Conservative Скотт Макконнелл. По его мнению, любые режимы радикализма и репрессий обладают временными рамками.

В своём материале автор приводит в пример якобинский террор во Франции, который продолжался пять лет. Журналист предрёк финал безумства США, обратив внимание на последние местные американские выборы, показавшие перелом в сознании граждан. Он отмечает, что жители Штатов перестали поддерживать радикальные стремления властей. Так, например, они отказались от идеи лишить полицию финансирования или от предложения демократов ввести в образовательные программы курс о расизме. Происходящее сейчас в Штатах обозреватель считает безобразием.