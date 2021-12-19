В России зафиксировали минимальное за два месяца число смертей от ковида

За прошедшие сутки в России от коронавируса скончалось 1023 человека — это минимальное число летальных исходов, зафиксированное за последние два месяца, свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с заболеванием.

Таким образом, за весь период пандемии в стране от ковида скончалось 297 203 человека. При этом за последние сутки выздоровело 32 655 граждан. А общее количество вылечившихся от вируса пациентов увеличилось до 8 984 921.