НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России зафиксировали минимальное за два месяца число смертей от ковида

А общее количество выздоровевших от вируса пациентов возросло до 8 984 921 человека.

19 декабря, 09:35

Фото © ТАСС / Пименов Роман

За прошедшие сутки в России от коронавируса скончалось 1023 человека — это минимальное число летальных исходов, зафиксированное за последние два месяца, свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с заболеванием.

Таким образом, за весь период пандемии в стране от ковида скончалось 297 203 человека. При этом за последние сутки выздоровело 32 655 граждан. А общее количество вылечившихся от вируса пациентов увеличилось до 8 984 921.

В России уже неделю регистрируют менее 30 тысяч случаев заражения ковидом в сутки

В России уже неделю регистрируют менее 30 тысяч случаев заражения ковидом в сутки

Ранее также стало известно, что за прошедшие 24 часа в России выявили менее 28 тысяч случаев ковида. При этом в одном из российских регионов вовсе не нашли ни одного заболевшего.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1