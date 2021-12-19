В России за сутки выявили менее 28 тысяч случаев ковида

В России за минувшие сутки выявили 27 967 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией.

"За последние сутки в России выявлено 27 967 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни", — говорится в сообщении.

Наибольшее число заболевших выявили в Москве. Там ковид подтвердился у 3013 человек. Также в первую тройку по суточному приросту вошли Санкт-Петербург (1955) и Московская область (1825). При этом в Чукотском автономном округе накануне не выявили ни одного случая ковида.

Также сообщается, что за сутки от коронавируса вылечилось 32 655 человек, скончалось 1023 пациента. Общее число выявленных в стране случаев достигло 10 214 790.