Российские вирусологи оценили версию о лабораторном происхождении омикрон-штамма
Специалисты допустили, что сделано это могло быть для победы над пандемией, поскольку данная мутация редко вызывает тяжёлые последствия.
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Вирусолог Виталий Зверев не исключил, что штамм коронавируса "омикрон" мог быть искусственно создан биохакерами. Такое мнение он высказал в эфире Радио России.
"Да, к сожалению, могут попытаться это сделать. Теоретически это возможно", — сказал Зверев.
При этом его коллега, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков допустил, что, если "омикрон" действительно был создан в лаборатории, то сделано это могло быть для победы над пандемией.
"Потому что всё, что мы сейчас видим, очень серьёзных случаев [заболевания ковидом после заражения "омикроном"] пока нет и, скорее всего, всё-таки не будет", — объяснил Чумаков.
Ранее Лайф писал, что из-за омикрон-штамма ковида жители Нидерландов проведут праздники в локдауне, а власти Лондона объявили чрезвычайное положение в городе.
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