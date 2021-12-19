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Российские вирусологи оценили версию о лабораторном происхождении омикрон-штамма

Специалисты допустили, что сделано это могло быть для победы над пандемией, поскольку данная мутация редко вызывает тяжёлые последствия.

19 декабря, 07:47

© Pixabay

Вирусолог Виталий Зверев не исключил, что штамм коронавируса "омикрон" мог быть искусственно создан биохакерами. Такое мнение он высказал в эфире Радио России.

"Да, к сожалению, могут попытаться это сделать. Теоретически это возможно", — сказал Зверев.

При этом его коллега, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков допустил, что, если "омикрон" действительно был создан в лаборатории, то сделано это могло быть для победы над пандемией.

"Потому что всё, что мы сейчас видим, очень серьёзных случаев [заболевания ковидом после заражения "омикроном"] пока нет и, скорее всего, всё-таки не будет", — объяснил Чумаков.

Вирусолог Чумаков привёл доводы в пользу искусственного происхождения "омикрона"

Вирусолог Чумаков привёл доводы в пользу искусственного происхождения "омикрона"

Ранее Лайф писал, что из-за омикрон-штамма ковида жители Нидерландов проведут праздники в локдауне, а власти Лондона объявили чрезвычайное положение в городе.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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