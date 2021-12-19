Российские вирусологи оценили версию о лабораторном происхождении омикрон-штамма

Вирусолог Виталий Зверев не исключил, что штамм коронавируса "омикрон" мог быть искусственно создан биохакерами. Такое мнение он высказал в эфире Радио России.

"Да, к сожалению, могут попытаться это сделать. Теоретически это возможно", — сказал Зверев.

При этом его коллега, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков допустил, что, если "омикрон" действительно был создан в лаборатории, то сделано это могло быть для победы над пандемией.