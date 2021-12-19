Назван признак заражения "омикроном", проявляющийся только ночью
Помимо сухого кашля, высокой температуры, потери обоняния и вкуса мутация выдаёт себя насморком, головной болью и необычным проявлением во время сна.
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Терапевт и старший преподаватель Медицинской школы Лидса Университета Бредфорда в Великобритании Амир Хан рассказал в эфире ITV’s Lorraine о том, что обильное потоотделение во время сна может указывать на заражение омикрон-штаммом коронавируса.
По словам специалиста, помимо сухого кашля, высокой температуры, потери обоняния и вкуса, "омикрон" выдаёт себя появлением насморка, головной боли, усталости и ломоты. Кроме того, он отметил, что, согласно недавнему заявлению врачей из Южной Африки, пациенты стали жаловаться на ночное потоотделение после заражения новым штаммом коронавируса.
"Это такой вид пота, когда вам приходится вставать среди ночи, чтобы сменить бельё", — пояснил Амир Хан.
Ранее вирусолог Александр Горелов раскрыл, когда переносчик "омикрона" наиболее заразен для окружающих. Несмотря на то что вирус живёт вне организма не более трёх часов, при большом скоплении людей избежать заражения крайне сложно, указал эксперт Роспотребнадзора.
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